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Россия готовится снять авиаблокаду с ЕгиптаСегодня в 09:47

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В ближайшее время.

Министерство транспорта России направило в правительство РФ предложение об открытии регулярных рейсов в Каир. Об этом заявил глава ведомства Максим Соколов.

Министр также отметил, что авиасообщение между Москвой и Каиром могут открыть уже в ближайшее время, передает "Уралинформбюро".

При этом речи о возобновлении чартеров пока не идет. А улететь до Каира регулярными рейсами можно и сейчас, правда с пересадками.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено после крушения российского самолета над Синайским полуостровом осенью 2015 года. В катастрофе погибли 224 человека. Причиной случившегося стал теракт.

В декабре 2016 года Соколов заявлял, что регулярные рейсы между городами могут возобновить в январе 2017 года.

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