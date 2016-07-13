Россия готовится снять авиаблокаду с ЕгиптаСегодня в 09:47
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В ближайшее время.
Министерство транспорта России направило в правительство РФ предложение об открытии регулярных рейсов в Каир. Об этом заявил глава ведомства Максим Соколов.
Министр также отметил, что авиасообщение между Москвой и Каиром могут открыть уже в ближайшее время, передает "Уралинформбюро".
При этом речи о возобновлении чартеров пока не идет. А улететь до Каира регулярными рейсами можно и сейчас, правда с пересадками.
Авиасообщение с Египтом было приостановлено после крушения российского самолета над Синайским полуостровом осенью 2015 года. В катастрофе погибли 224 человека. Причиной случившегося стал теракт.
В декабре 2016 года Соколов заявлял, что регулярные рейсы между городами могут возобновить в январе 2017 года.
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