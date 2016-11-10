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Samsung "повесил" прокол с Note 7 на сотрудниковСегодня в 11:08

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Остается извиниться.

Южнокорейская компания Samsung официально озвучила причину возгорания Galaxy Note 7 - недочеты проектирования и технологического процесса сборки аккумуляторов. Результаты расследования были озвучены 23 января на специальной пресс-конференции в Сеуле. Компания извинилась перед покупателями и партнерами, а также пообещала не допускать в будущем подобных проблем, пишет The Associated Press.

О том, что причина взрывов - в неисправности аккумуляторов, говорилось и раньше, но неофициально. В СМИ просочилась информация, что виной всему стал нестандартный размер устройства. В проблеме разбирались 700 исследователей и инженеров, которые протестировали более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов.

Стоит напомнить, что продажи Galaxy Note 7 стартовали в нескольких странах в августе 2016 года. Спустя месяц 2,5 миллиона телефонов были отозваны из-за массовых случаев возгорания аккумуляторов, производство гаджетов остановили. Эксперты оценивают потери компании от случившегося в 19 миллиардов долларов, передает "Уралинформбюро".

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