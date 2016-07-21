Официально.

Ученые представили топ-5 животных-лекарей, чьи способности признаны официально. В список вошли лошади, пчелы, кошки, собаки и змеи, передает "Уралинформбюро".

Лошади помогают в лечении опорно-двигательного аппарата, а также в избавлении от разного рода зависимостей. От пчел человек получает полезные мед и прополис, от пресмыкающихся – змеиный яд.

Кошки и собаки лечат психозы и неврозы. Кроме того, четвероногие способны диагностировать рак.