"Катюшу" в Кургане не пустили на вокзалСегодня в 11:53
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Приютили торговцы.
21 января 2017 года жители Кургана спели "Катюшу" на 100 голосов, присоединившись к флешмобу "Патриотическая песня". Акция прошла в одном из торговых центров города. Изначально ее планировалось провести на железнодорожном вокзале, но руководство последнего отозвало разрешение на мероприятие, передает "Уралинформбюро".
Сначала в холле зазвучал голос одного из запевал, потом к нему присоединились другие участники флешмоба, а затем и посетители ТЦ.
Видео: nakanune.ru
Стоит отметить, что "Катюша" является одной из самых популярных песен для массового исполнения, только за последние полтора месяца ее спели на вокзалах Цюриха и Днепропетровска, в Таллине, Минске, Дамаске и Афинах. Жители Чехии исполнили данную композицию в память о жертвах крушения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи.
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