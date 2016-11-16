×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Катюшу" в Кургане не пустили на вокзалСегодня в 11:53

  • Текст

Приютили торговцы.

21 января 2017 года жители Кургана спели "Катюшу" на 100 голосов, присоединившись к флешмобу "Патриотическая песня". Акция прошла в одном из торговых центров города. Изначально ее планировалось провести на железнодорожном вокзале, но руководство последнего отозвало разрешение на мероприятие, передает "Уралинформбюро".

Сначала в холле зазвучал голос одного из запевал, потом к нему присоединились другие участники флешмоба, а затем и посетители ТЦ.

Видео: nakanune.ru

Стоит отметить, что "Катюша" является одной из самых популярных песен для массового исполнения, только за последние полтора месяца ее спели на вокзалах Цюриха и Днепропетровска, в Таллине, Минске, Дамаске и Афинах. Жители Чехии исполнили данную композицию в память о жертвах крушения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бездомный собачий полк

Бездомный собачий полк

Держит в страхе свердловчан.

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus