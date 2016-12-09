Ученые обезопасили лакомство.

Американские исследователи предупреждают о вреде мороженого: десерт может вызывать проблемы с сердцем и даже онкологию. Само по себе охлажденное молоко безвредно, опасны пищевые добавки в нем, пишут федеральные СМИ.

Ученые разработали новый тип лакомства, содержащий полифенол. Это мощный антиоксидант, который способен предотвращать инсульты. Вещество содержится в красном вине, орехах и темном шоколаде. Здоровье добровольцев, которые ели новое мороженое, оказалось в порядке. Исследователи предложили выпускать полифенол и в виде таблеток, передает "Уралинформбюро".