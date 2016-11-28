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Екатеринбург завалит снегомСегодня в 12:30

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Мэрия вновь кормит обещаниями.

Екатеринбуржцев ждет снежная неделя, осадки и мороз усилятся к среде - жди беды на дорогах.

Днем 23 января температура воздуха составит минус 7-9 градусов, пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду.

24 января столбик термометра опустится на 2-3 градуса. В последующие два дня снег усилится, по ночам будет минус 22-28 градусов, днем – до минус 16-20, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре. Ветер сменится на северо-восточный.

В администрации Екатеринбурга обещают, что транспортного коллапса из-за снегопада не случится.

"Мы получаем прогнозы синоптиков заблаговременно. Существует особый регламент – в пиковые моменты коммунальные службы работают в усиленном режиме, на дороги выходит гораздо больше техники. Помимо муниципальных машин, есть возможность привлекать силы частных компаний", - прокомментировал пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков.

Стоит отметить, что в ночь на 21 января на борьбу со снегопадом было брошено 312 единиц уборочной техники и порядка 500 операторов машин и рабочих.

Между тем претензий к екатеринбургским коммунальщикам хоть отбавляй. Несмотря на все усилия, снегопады оборачиваются коллапсом: городские дороги сужаются, пешеходные зоны превращаются в полосу препятствий. Так, из-за возможных ДТП 12-13 января движение было ограничено на нескольких магистралях.

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