По кассовым сборам.

Самой кассовой российской кинолентой начала XXI века стал "Сталинград" режиссера Федора Бондарчука. Он принес создателям 68 миллионов долларов. Соответствующие результаты исследования опубликовал телеканал "МИР 24".

Следом идет "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова. Новогодняя сказка "по следам" легендарного фильма Эльдара Рязанова собрала в прокате 55,5 миллиона долларов. Третье место получила современная интерпретация повести Николая Гоголя "Вий 3D" Олега Степченко (39,5 миллиона).

Также в первой пятерке - "Адмиралъ" и "Елки-3". Обе картины собрали по 38 миллионов долларов.

Всего в "кубышке" российских кинолент с 2000 года - порядка 1,78 миллиарда долларов, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что новым рекордсменом может стать фильм "Викинг" режиссера Алексея Кравчука. Создателям за первые две недели проката удалось собрать более 20 миллионов долларов.