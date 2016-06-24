Чтобы провести техобслуживание газового оборудования.

АО "Екатеринбурггаз" опубликовало список адресов, куда в 2016 году не пустили специалистов для техобслуживания газового оборудования. Абонентам из "недоступных" квартир необходимо в кратчайшие сроки связаться с сотрудниками компании для назначения даты визита.

Согласно поправкам в КоАП, в России введена административная ответственность за уклонение от своевременного технического обслуживания, ремонта и замены газового оборудования, а также за отказ в допуске специализированной организации для планового техобслуживания.

Проблема недопуска газовиков остро стоит во всей России. Абоненты, игнорирующие специалистов, ставят под угрозу безопасность жителей всего дома. Практика показывает, что происшествия зачастую случаются в квартирах, где не проводилось техобслуживание газовых приборов.

Следует отметить, что плановое осмотр в многоквартирных домах с газовыми плитами проводится не чаще 1 раза в 3 года, с газовыми водонагревателями – 1 раз в год.

АО "Екатеринбурггаз" в очередной раз призывает потребителей газа к ответственности в части обеспечения специалистам доступа для проверки газового оборудования в обозначенный день. График техобслуживания заранее направляется в управляющие компании, объявления о дате и времени ТО размещаются на подъездах жилых домов. С мероприятиями ближайшего времени можно ознакомиться на сайте компании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатернибурггаза".

Списки "недоступных" квартир будут переданы в департамент государственного строительного и жилищного надзора Свердловской области.

Контакты для связи :

ПУ-1 обслуживает Ленинский, Октябрьский и Чкаловский районы: телефон диспетчера 272-39-04, телефон службы домовых сетей 272-39-05 (06), e-mail: pu1@ekgas.ru

ПУ-2 обслуживает Верх-Исетский и Кировский районы: телефон диспетчера 272-39-29, телефон службы домовых сетей 272-39-24 (27), e-mail: pu2@ekgas.ru

ПУ-3 обслуживает Железнодорожный и Орджоникидзевский районы: телефон диспетчера 272-39-39, телефон службы домовых сетей 272-39-83 (45), e-mail: pu3@ekgas.ru