"Екатеринбурггаз" разыскивает собственников "недоступных" квартирСегодня в 11:51
- Текст
Чтобы провести техобслуживание газового оборудования.
АО "Екатеринбурггаз" опубликовало список адресов, куда в 2016 году не пустили специалистов для техобслуживания газового оборудования. Абонентам из "недоступных" квартир необходимо в кратчайшие сроки связаться с сотрудниками компании для назначения даты визита.
Согласно поправкам в КоАП, в России введена административная ответственность за уклонение от своевременного технического обслуживания, ремонта и замены газового оборудования, а также за отказ в допуске специализированной организации для планового техобслуживания.
Проблема недопуска газовиков остро стоит во всей России. Абоненты, игнорирующие специалистов, ставят под угрозу безопасность жителей всего дома. Практика показывает, что происшествия зачастую случаются в квартирах, где не проводилось техобслуживание газовых приборов.
Следует отметить, что плановое осмотр в многоквартирных домах с газовыми плитами проводится не чаще 1 раза в 3 года, с газовыми водонагревателями – 1 раз в год.
АО "Екатеринбурггаз" в очередной раз призывает потребителей газа к ответственности в части обеспечения специалистам доступа для проверки газового оборудования в обозначенный день. График техобслуживания заранее направляется в управляющие компании, объявления о дате и времени ТО размещаются на подъездах жилых домов. С мероприятиями ближайшего времени можно ознакомиться на сайте компании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатернибурггаза".
Списки "недоступных" квартир будут переданы в департамент государственного строительного и жилищного надзора Свердловской области.
Контакты для связи:
ПУ-1 обслуживает Ленинский, Октябрьский и Чкаловский районы: телефон диспетчера 272-39-04, телефон службы домовых сетей 272-39-05 (06), e-mail: pu1@ekgas.ru
ПУ-2 обслуживает Верх-Исетский и Кировский районы: телефон диспетчера 272-39-29, телефон службы домовых сетей 272-39-24 (27), e-mail: pu2@ekgas.ru
ПУ-3 обслуживает Железнодорожный и Орджоникидзевский районы: телефон диспетчера 272-39-39, телефон службы домовых сетей 272-39-83 (45), e-mail: pu3@ekgas.ru
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 16:52
В Екатеринбурге проснулись клещи
Зарегистрирован первый укус.Сегодня в 16:49
На Пермском тракте КамАЗ и внедорожник разнесли легковушку
Погибли два человека.Сегодня в 16:44
В Перми лыжник нашел человеческую ногу
В лесу.Сегодня в 16:41
Один дома: в Прикамье 3-летний ребенок поджег елку и погиб
Мать оставила его почти на сутки.Сегодня в 16:38
В Екатеринбурге пятый день ищут студентку
Медицинского колледжа.Сегодня в 16:35
На Южном Урале экс-чиновника будут судить за обиженных сирот
Их запихнули в дом-развалюху.Сегодня в 16:33
У депутата Карапетяна осталось 4 дня на доказательство своей невиновности
По делу о пьяной езде.Сегодня в 16:24
В Тюмени трое детей отравились лекарствами
Младшему из них - 5 месяцев.Сегодня в 16:16
На юге Екатеринбурга возведут 5 миллионов жилых "квадратов"
Но сначала технопарк.Сегодня в 16:01
Мать с двумя детьми пострадали в тройном ДТП под Первоуральском
Столкнулись Renault, Nissan и Lexus.Сегодня в 15:58
Уральцев предупредили об обрушении зданий
И обвале дорог.Сегодня в 15:49
Незаконный вывоз капитала за рубеж со Среднего Урала вырос в 4 раза
Поставлен пятилетний рекорд.Сегодня в 15:28
В Елани 300 семей военных лишают жилья
Они вышли на митинг.Сегодня в 15:14
В Магадане продают бензин по талонам
Танкер не доплыл до Колымы.Сегодня в 15:12
Таксист из Перми изнасиловал 10-летнюю девочку
Ему грозит пожизненный срок.
-
24 июня 2016 в 13:52
В Екатеринбурге продавцы газового оборудования еле сводят концы с концами
На рынке - затишье.02 декабря 2015 в 11:25
"Екатеринбурггаз" ужесточил контроль за проверкой газового оборудования в домах
Но обеспечить безопасность можно только сообща.11 февраля 2016 в 11:19
Газовики Екатеринбурга призывают объединиться в борьбе за безопасность
Главная проблема - достучаться до абонента.28 января 2015 в 11:51
УК будут штрафовать за неправильную эксплуатацию газового оборудования
До 100 тысяч рублей.27 ноября 2014 в 16:47
Нерадивые екатеринбуржцы оставили соседей без газа
Не пуская специалистов в свою квартиру.21 ноября 2014 в 14:52
Екатеринбуржцам напомнили об азах газовой грамотности
После многочисленных ЧП.02 сентября 2014 в 10:58
В России потребителей газа начнут штрафовать за отказ от техосмотра
Абонентам придётся заплатить до 30 тысяч рублей.04 августа 2014 в 14:24
Екатеринбургский рынок по установке счётчиков газа заполонили фирмы-однодневки
Они предлагают оказать востребованную услугу недорого.
Главные новости
- Сегодня в 16:49На Пермском тракте КамАЗ и внедорожник разнесли легковушку
- Сегодня в 16:38В Екатеринбурге пятый день ищут студентку
- Сегодня в 15:12Таксист из Перми изнасиловал 10-летнюю девочку
- Сегодня в 14:10В Артях мать и пятеро детей отравились угарным газом
- Сегодня в 13:30Бездомный собачий полк
Аналитика
Бездомный собачий полк
Держит в страхе свердловчан.
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?