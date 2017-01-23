Они вышли на митинг.

Порядка 300 семей военного городка Елань на Среднем Урале могут лишиться жилья. Бывшие работники структур Минобороны РФ рискуют остаться без крыши над головой, поскольку предприятия, где они работают, выведены из-под крыла министерства. 21 января они вышли на митинг.

Как считает первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, сообщивший о мероприятии на своей странице в Facebook, планируемое выселение незаконно. Так, многие жители были сокращены военным ведомством еще в 2010 году, но уведомления о том, что им нужно покинуть жилье, они получили только сейчас. Таким образом, трехгодичный срок исковой давности уже прошел. Кроме того, многие имеют льготы, с которыми выселение без предоставления другого жилья невозможно.

По словам Ивачева, подливают масла в огонь изменения в Жилищном кодексе. До 2015 года человек, проработавший 10 лет на одном предприятии, получал бессрочное право проживания в служебной квартире. Сейчас те, у кого натекло 10 лет стажа до 28 февраля 2005 года, имеет такую привилегию, а те, кто достиг этой планки 1 марта 2005 года, – уже нет. "Фактически это яркий пример "обратной силы" закона. Ведь при трудоустройстве и последующей службе работник получал жильё по одному закону, а выселение происходит уже по другому, принятому гораздо позже", - отмечает Ивачев.

В Центральном военном округе считают акцию пиаром отдельных политиков. "Ни о каком выселении речи не идет. Сейчас проходит плановая инвентаризация жилфонда. Она ежегодная и проходила и в прошлом году, но, видимо, тогда политики о ней не знали, - сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин. - Жилье, которое занимается незаконно, конечно, подлежит освобождению. Но ни о каких 300 семьях речи не идет. Возможно, что вообще ни одна квартира не будет освобождена".