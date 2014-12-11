А много ли будет желающих?

29 января горнолыжный комплекс на горе Долгой под Нижним Тагилом накроет "Первая лавина-2017". Более 250 свердловских любителей лыж и сноубордов намерены "въехать" в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому массовому спуску с фонариками.

Как оказалось, попасть туда в 450 раз (!) дешевле, чем получить официальный статус российского рекорда. Как заявил агентству "Между строк" организатор флешмоба Владимир Ольховиков, в Книге рекордов России запросили 135 тысяч рублей за приезд представителя.

Пакет рекордсмена стоит от 80 тысяч рублей, и это без учета трансфера и проживания судьи на месте, уточнили "Уралинформбюро" в Международном агентстве регистрации рекордов "Интеррекорд" (Книга рекордов России).

При этом заочная регистрация в Книге рекордов Гиннесса обойдется всего лишь в пять (!) фунтов стерлингов/долларов.

Желающие принять участие в "Первой лавине-2017" могут подать заявку заранее, отправив анкету на почту gora.dolgaya@gmail.com или зарегистрироваться на месте с 18.00 до 20.00. При себе нужно иметь экипировку и фонарик. Всех причастных к установлению рекорда ждет час бесплатного катания, сообщили "Уралинформбюро" в Центре развития туризма Свердловской области.