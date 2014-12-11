×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В 450 раз дороже Гиннесса: за рекорды в России надо платитьСегодня в 14:05

  • Текст

А много ли будет желающих?

29 января горнолыжный комплекс на горе Долгой под Нижним Тагилом накроет "Первая лавина-2017". Более 250 свердловских любителей лыж и сноубордов намерены "въехать" в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому массовому спуску с фонариками.

Как оказалось, попасть туда в 450 раз (!) дешевле, чем получить официальный статус российского рекорда. Как заявил агентству "Между строк" организатор флешмоба Владимир Ольховиков, в Книге рекордов России запросили 135 тысяч рублей за приезд представителя.

Пакет рекордсмена стоит от 80 тысяч рублей, и это без учета трансфера и проживания судьи на месте, уточнили "Уралинформбюро" в Международном агентстве регистрации рекордов "Интеррекорд" (Книга рекордов России).

При этом заочная регистрация в Книге рекордов Гиннесса обойдется всего лишь в пять (!) фунтов стерлингов/долларов.

Желающие принять участие в "Первой лавине-2017" могут подать заявку заранее, отправив анкету на почту gora.dolgaya@gmail.com или зарегистрироваться на месте с 18.00 до 20.00. При себе нужно иметь экипировку и фонарик. Всех причастных к установлению рекорда ждет час бесплатного катания, сообщили "Уралинформбюро" в Центре развития туризма Свердловской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бездомный собачий полк

Бездомный собачий полк

Держит в страхе свердловчан.

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus