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В Китае поднимается новая волна беби-бума23 января в 19:02

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С подачи властей.

За 2016 год в Китае родилось 17,6 миллиона малышей. Беби-бум стал следствием отмены ограничения "одна семья - один ребенок", передает "Уралинформбюро".

"Хотя число женщин детородного возраста сократилось на 5 миллионов, число родов значительно увеличилось, показывая, что корректировки политики в области планирования семьи были чрезвычайно своевременным и чрезвычайно эффективным решением", - отметил представитель министерства здравоохранения.

Компартия Поднебесной разрешила всем семьям страны иметь двух детей в конце декабря 2015 года. Такое решение было вызвано желанием стимулировать экономический рост в стране, так как годом ранее впервые за последние 20 лет в КНР было зафиксировано сокращение трудоспособного населения.

Ограничение "одна семья - один ребенок" было введено в 1979 году, чтобы избежать избыточной нагрузки на экономику. В 2013 году список исключений был расширен:, кроме представителей национальных и религиозных меньшинств, двух детей разрешили парам, где один из супругов - единственный ребенок в своей семье.

Стоит отметить, что на сегодня в Китае проживает порядка 1,38 миллиарда человек. По словам госчиновников, к 2020 году население вырастет до 1,42 миллиарда.

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