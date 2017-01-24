В Китае поднимается новая волна беби-бума23 января в 19:02
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С подачи властей.
За 2016 год в Китае родилось 17,6 миллиона малышей. Беби-бум стал следствием отмены ограничения "одна семья - один ребенок", передает "Уралинформбюро".
"Хотя число женщин детородного возраста сократилось на 5 миллионов, число родов значительно увеличилось, показывая, что корректировки политики в области планирования семьи были чрезвычайно своевременным и чрезвычайно эффективным решением", - отметил представитель министерства здравоохранения.
Компартия Поднебесной разрешила всем семьям страны иметь двух детей в конце декабря 2015 года. Такое решение было вызвано желанием стимулировать экономический рост в стране, так как годом ранее впервые за последние 20 лет в КНР было зафиксировано сокращение трудоспособного населения.
Ограничение "одна семья - один ребенок" было введено в 1979 году, чтобы избежать избыточной нагрузки на экономику. В 2013 году список исключений был расширен:, кроме представителей национальных и религиозных меньшинств, двух детей разрешили парам, где один из супругов - единственный ребенок в своей семье.
Стоит отметить, что на сегодня в Китае проживает порядка 1,38 миллиарда человек. По словам госчиновников, к 2020 году население вырастет до 1,42 миллиарда.
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