Для вакцины нужен миллиард долларов.

На съезде вирусологов в Швейцарии назвали три вируса, которым под силу истребить человечество. Это - Лассе, Мерс и Нипа, которые поражают почки, легкие и мозг соответственно. Эти вирусы-убийцы были открыты в конце прошлого - начале нынешнего веков, пишут федеральные СМИ.

Но ученые не унывают: они уже получили 460 миллионов долларов на борьбу с заболеваниями, но для прорыва в этой сфере просят еще 500, передает "Уралинформбюро".