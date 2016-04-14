Николай Коляда "пофестивалит" на 3 губернаторских миллиона23 января в 17:56
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Кому-то досталось вдвое больше.
Уральский драматург Николай Коляда в 2017 году получит губернаторский грант в размере 3 миллионов рублей. Деньги будут направлены на организацию "Коляда-Plays". Поддержку театральный фестиваль получит в рамках государственной программы по развитию культуры.
Гранты от 500 тысяч до 7 миллионов получат 18 проектов – всего на эти цели уйдет 50 миллионов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики.
7 миллионов достанется екатеринбургскому Театру драмы - на создание спектаклей "На всякого мудреца довольно простоты", "Дни Турбиных", "Садко". Такую же сумму получит Театр юного зрителя на "Золушку" и "Незнайку".
Кроме того, поддержат рублем фестивали "Реальный театр", "Браво!" и областные театры, например, в Серове и Краснотурьинске.
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Колядище-это бескультурие и вредительство для народа.ответить
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