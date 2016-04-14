Кому-то досталось вдвое больше.

Уральский драматург Николай Коляда в 2017 году получит губернаторский грант в размере 3 миллионов рублей. Деньги будут направлены на организацию "Коляда-Plays". Поддержку театральный фестиваль получит в рамках государственной программы по развитию культуры.

Гранты от 500 тысяч до 7 миллионов получат 18 проектов – всего на эти цели уйдет 50 миллионов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики.

7 миллионов достанется екатеринбургскому Театру драмы - на создание спектаклей "На всякого мудреца довольно простоты", "Дни Турбиных", "Садко". Такую же сумму получит Театр юного зрителя на "Золушку" и "Незнайку".

Кроме того, поддержат рублем фестивали "Реальный театр", "Браво!" и областные театры, например, в Серове и Краснотурьинске.