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Николай Коляда "пофестивалит" на 3 губернаторских миллиона23 января в 17:56

Кому-то досталось вдвое больше.

Уральский драматург Николай Коляда в 2017 году получит губернаторский грант в размере 3 миллионов рублей. Деньги будут направлены на организацию "Коляда-Plays". Поддержку театральный фестиваль получит в рамках государственной программы по развитию культуры.

Гранты от 500 тысяч до 7 миллионов получат 18 проектов – всего на эти цели уйдет 50 миллионов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики.

7 миллионов достанется екатеринбургскому Театру драмы - на создание спектаклей "На всякого мудреца довольно простоты", "Дни Турбиных", "Садко". Такую же сумму получит Театр юного зрителя на "Золушку" и "Незнайку".

Кроме того, поддержат рублем фестивали "Реальный театр", "Браво!" и областные театры, например, в Серове и Краснотурьинске.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
тьфу на него 23 января в 19:57

Колядище-это бескультурие и вредительство для народа.

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