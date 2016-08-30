Зарегистрирован первый укус.

В Екатеринбурге зафиксирован первый в этом году укус клеща. Екатеринбурженка, проживающая в районе Овощесовхоза, обратилась в травмпункт 15 января 2017 года. Симптомов клещевого энцефалита у нее не обнаружили, но для профилактики вкололи иммуноглобулин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

По мнению женщины, клеща ей могла принести собака. Насекомое пес мог подцепить в теплых помещениях, куда кровососущее попало еще летом. Угрозу иногда таит и новогодняя елка. Подцепить клеща зимой на улице почти невозможно – при низких температурах они впадают в спячку, а при экстремальных морозах часть особей и вовсе погибает.