Свердловская школа заплатит ученице за травмированный глаз23 января в 17:17
- Текст
30 тысяч рублей.
С верхотурской школы №2 взыскали 30 тысяч рублей компенсации морального вреда девочке, получившей на уроке травму глаза. С иском в суд обратилась прокуратура.
В октябре 2016 года одноклассник с помощью резинки запустил в сторону ребенка какой-то предмет, который попал ей в правый глаз.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, несчастного случая можно было избежать при должном контроле со стороны учителя.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 12:36
Рационализаторы сэкономили ММК почти 600 миллионов
В 2016 году.Сегодня в 12:34
Областные ревизоры тормознули выборы главы Дегтярска
Кандидаты не впечатлили.Сегодня в 12:25
Попавший под автобус екатеринбуржец получил перелом черепа
Он перебегал дорогу.Сегодня в 12:22
Экс-депутату Таскаеву грозят судом
Договориться не получается.Сегодня в 12:16
Компания из Подмосковья банкротит Высокогорский ГОК
Комбинат не расплатился за оборудование.Сегодня в 12:06
В Салехарде ребенок получил ожог в детсаду
Усевшись на батарею.Сегодня в 11:55
Обама "шиканул" под носом у Трампа
В последний день работы.Сегодня в 11:43
На те же грабли: женщины чаще мужчин хотят случайного секса
Несмотря на негативный опыт.Сегодня в 11:40
Мэрия "повысила" управление образования Екатеринбурга
До департамента.Сегодня в 11:33
Екатеринбургский экс-милиционер пытался создать армию зомби
Убивая бомжей.Сегодня в 11:16
60% россиян утонули в соцсетях
Зависимость растет.Сегодня в 11:11
Китай укрепил границу с Россией ядерными ракетами
Чтобы утереть нос Трампу.Сегодня в 10:54
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?Сегодня в 10:45
Путин рассекретит сведения о доходах врио губернаторов
Временный статус не спасет.Сегодня в 10:38
Свердловский прокурор нагрянул в скандальный интернат на Ляпустина
Проблем там масса.
-
20 июня 2016 в 16:17
Сургутская школа заплатит 300 тысяч за травму первоклассника
Которого придавило шкафом.06 июля 2016 в 18:40
Прокуратура наказала УК и полицейских за гибель девочки в Камышлове
Школьница упала с пятиэтажки.12 мая 2016 в 09:36
У свердловского чиновника отбирают "барскую усадьбу"
Где деньги взял?18 апреля 2016 в 17:55
"Призрак" снесенного в центре Екатеринбурга особняка явится мэрии
Судебным разбирательством.29 февраля 2016 в 17:39
Жители трех свердловских поселков маются из-за перебоев с электричеством
Власти бездействуют.13 октября 2014 в 17:23
Артемовская прокуратура намерена вернуть ГВС горожанам
Без кипятка остались 137 многоэтажек.27 августа 2014 в 13:13
В парке отдыха Советского травмировалась девочка
Упав с полевой кухни.19 мая 2014 в 13:06
В Чайковском после урока биологии скончалась школьница
Девочка умерла в больнице.Сегодня в 10:38
Свердловский прокурор нагрянул в скандальный интернат на Ляпустина
Проблем там масса.23 января в 13:07
Сотрудник прокуратуры устроил пальбу в Верхней Пышме
Ранив двух человек.
Главные новости
- Сегодня в 12:06В Салехарде ребенок получил ожог в детсаду
- Сегодня в 10:54Вынь да под нож
- Сегодня в 10:23В Екатеринбурге убегавшая от собак девочка провалилась в люк
- Сегодня в 09:35В Екатеринбурге закрыли для автобусов улицу Блюхера
- Сегодня в 08:53В Красноуфимске пьяный инспектор ГИБДД устроил драку
Аналитика
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?
Бездомный собачий полк
Держит в страхе свердловчан.
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".