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Свердловская школа заплатит ученице за травмированный глаз23 января в 17:17

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30 тысяч рублей.

С верхотурской школы №2 взыскали 30 тысяч рублей компенсации морального вреда девочке, получившей на уроке травму глаза. С иском в суд обратилась прокуратура.

В октябре 2016 года одноклассник с помощью резинки запустил в сторону ребенка какой-то предмет, который попал ей в правый глаз.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, несчастного случая можно было избежать при должном контроле со стороны учителя.

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