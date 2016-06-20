30 тысяч рублей.

С верхотурской школы №2 взыскали 30 тысяч рублей компенсации морального вреда девочке, получившей на уроке травму глаза. С иском в суд обратилась прокуратура.

В октябре 2016 года одноклассник с помощью резинки запустил в сторону ребенка какой-то предмет, который попал ей в правый глаз.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, несчастного случая можно было избежать при должном контроле со стороны учителя.