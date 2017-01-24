Мэрию Екатеринбурга расшевелил народный гнев из маршруток23 января в 17:27
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И угрозы бунта.
Мэрия Екатеринбурга решила выяснить мнение горожан по поводу новой транспортной схемы, которая должна быть внедрена 1 июля 2017 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации уральской столицы, соответствующие анкеты уже разрабатываются. Кроме того, специалисты изучат комментарии пассажиров на специальном форуме на сайте мэрии. Позже все эти данные будут проанализированы, и на их основе в схему маршрутов внесут корректировки.
Утвержденная в январе транспортная схема вызвала шквал недовольства. Она предполагает ликвидацию 113 маршрутов. Их планируется заменить всего 62. При этом маршрутки полностью исчезнут. По словам коммерческих перевозчиков, это обернется транспортным коллапсом. Добраться из отдаленных районов города до центра будет невозможно.
После обрушившегося на авторов схемы гнева члены Общественной палаты Свердловской области пошли в народ - большинство высказалось против нововведений.
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