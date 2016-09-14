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С февраля пенсии россиян вырастут на 5,4%23 января в 18:55

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Не съест ли прибавку инфляция?

С 1 февраля 2017 года пенсионные выплаты неработающим будут проиндексированы на 5,4%. Соответствующее постановление подписал глава кабмина РФ Дмитрий Медведев.

"Как я и обещал, в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4%", - заявил премьер на встрече со своими заместителями. На это в бюджете Пенсионного фонда РФ заложено 230 миллиардов рублей.

С 1 апреля пройдет вторая индексация, с учетом которой выплаты вырастут на 5,8%, передает "Уралинформбюро".

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что в текущем году средний размер пенсий в России достигнет 13 620 рублей, что выше прожиточного минимума пенсионера примерно на 60%.

Стоит отметить, что ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин говорил о снижении реального размера пенсий в ближайшие три года, несмотря на индексации.

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