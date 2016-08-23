Из-за навязывания допуслуг.

Российский союз автостраховщиков собирается включить Средний Урал в список "токсичных" регионов, где возникают серьезные проблемы с покупкой и продажей полисов ОСАГО. В случае положительного решения в области начнет действовать единый агент, и все члены РСА смогут продавать полисы друг друга.

Как сообщил "Уралинформбюро" председатель Комитета по защите автовладельцев Кирилл Форманчук, на Среднем Урале почти нереально купить полис ОСАГО без "довеска". "Страховщики навязывают по 2-3 "допа". Человек выходит от них с дополнительными услугами в среднем на 5 тысяч рублей при средней стоимости полиса 6-7 тысяч", - говорит Форманчук.

Стоит отметить, что проблему должно было решить внедрение электронного сервиса оформления ОСАГО. Однако тот работает со сбоями.

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