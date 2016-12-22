"Почта России" приютит уволенных сотрудников Сбербанка23 января в 18:58
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Кадры на вес золота.
"Почта России" готова принять на работу попавших под сокращение сотрудников Сбербанка, заявил гендиректор ФГУП Дмитрий Страшнов.
"Хочу заверить, что сокращаемые сотрудники Сбербанка без работы не останутся. "Почта России" всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны", - цитирует Страшнова ТАСС.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к 2025 году численность штата организации сократится вдвое. В первую очередь в связи с переходом на удаленное обслуживание уменьшится число отделений для физических лиц, передает "Уралинформбюро".
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