До конца января.

Все школьники Ханты-Мансийска с 24 до 30 января 2017 года включительно освобождаются от занятий, в том числе в секциях и кружках. Решение принято из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Чиновники подчеркивают, что о карантине речи не идет, он объявляется по достижении 20% порога. За неделю грипп подтвержден у 146 человек из 1341 обратившегося в Окружную клиническую больницу с симптомами респираторной инфекции.