В Ханты-Мансийске грипп закрыл все школы23 января в 18:40
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До конца января.
Все школьники Ханты-Мансийска с 24 до 30 января 2017 года включительно освобождаются от занятий, в том числе в секциях и кружках. Решение принято из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.
Чиновники подчеркивают, что о карантине речи не идет, он объявляется по достижении 20% порога. За неделю грипп подтвержден у 146 человек из 1341 обратившегося в Окружную клиническую больницу с симптомами респираторной инфекции.
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