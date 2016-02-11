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В Ханты-Мансийске грипп закрыл все школы23 января в 18:40

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До конца января.

Все школьники Ханты-Мансийска с 24 до 30 января 2017 года включительно освобождаются от занятий, в том числе в секциях и кружках. Решение принято из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Чиновники подчеркивают, что о карантине речи не идет, он объявляется по достижении 20% порога. За неделю грипп подтвержден у 146 человек из 1341 обратившегося в Окружную клиническую больницу с симптомами респираторной инфекции.

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