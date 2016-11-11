От бабушек.

Воспитанники Центра помощи семье и детям "Отрада" получили партию вязаных изделий от "Зяблицев-Фонда". Акция проводится уже во второй раз, все варежки и носки ручной работы - связаны активистами.

"Центр находится на территории моего округа, на Синих Камнях. Мы сотрудничаем с ним уже много лет. Года два-три назад к нам в "Зяблицев-Фонд" приходили женщины и спрашивали, не нужны ли кому-то связанные ими вещи. И мы подумали о воспитанниках "Отрады". Так и появилась эта акция: Фонд предоставляет участницам нитки, они вяжут теплые носки и варежки, а затем передаем их в центр", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Евгений Зяблицев.