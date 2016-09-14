Россияне стремительно трезвеютСегодня в 08:09
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Пить стали в 1,5 раза меньше.
В России снижаются объемы потребления алкогольных напитков. По информации Роспотребнадзора, с 2009 года данный показатель снизился в 1,5 раза, передает "Уралинформбюро".
Если 8 лет назад среднестатистический россиян выпивал 15 литров горячительных напитков в год, то сейчас - чуть более 10 литров.
Также отмечается, что с 2009 года на треть сократилось число случаев острых алкогольных отравлений, численность больных алкоголизмом, состоящих на учете, - на четверть.
По мнению экспертов, положительная динамика наблюдается благодаря дополнительным мерам по ограничению розничной продажи алкоголя в России, установлению минимальных цен и запретом рекламы горячительных напитков.
Между тем россиянам есть к чему стремиться. По данным ВОЗ, объем потребления алкоголя на душу населения не должен превышать 8 литров в год.
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