Напоминающий одновременно газ и жидкость.

Сотрудники Аэрокосмического центра Германии смогли создать в космосе искусственный атом – конденсат Бозе-Эйнштейна, сообщают РИА Новости. По словам ученых, он образуется при охлаждении газа до почти абсолютного нуля, передает "Уралинформбюро".

По своей структуре конденсат напоминает одновременно и газ, и жидкость. Он имеет свойства атома. Конденсат легко поддается манипуляциям, и его можно использовать в квантовых компьютерах и сверхпроводниках.