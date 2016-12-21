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Ученые создали в невесомости искусственный атомСегодня в 09:30

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Напоминающий одновременно газ и жидкость.

Сотрудники Аэрокосмического центра Германии смогли создать в космосе искусственный атом – конденсат Бозе-Эйнштейна, сообщают РИА Новости. По словам ученых, он образуется при охлаждении газа до почти абсолютного нуля, передает "Уралинформбюро".

По своей структуре конденсат напоминает одновременно и газ, и жидкость. Он имеет свойства атома. Конденсат легко поддается манипуляциям, и его можно использовать в квантовых компьютерах и сверхпроводниках.

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