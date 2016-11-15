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В Кировграде семья отравилась угарным газом из-за вентилятора в ваннойСегодня в 09:18

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Который создал обратную тягу.

Отравление семьи из Кировграда угарным газом произошло из-за обратной тяги, возникшей от вентилятора в ванной комнате, где использовался газовый водонагреватель.

Кроме того, ситуацию усугубило отсутствие необходимого притока воздуха - форточки во время использования газового оборудования были закрыты.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС", за нарушение правил эксплуатации аварийная бригада отключила газовые приборы от газоснабжения.

В связи с неблагоприятной ситуацией с отравлениями угарным газом в Кировграде генеральный директор АО "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков поручил незамедлительно провести внеочередные профилактические рейды по проверке газовых приборов у групп риска, а также напомнить населению правила безопасного пользования газом.

Стоит напомнить, что происшествие в Кировграде в доме №21 по Дзержинского произошло вечером 22 января 2017 года. В больницу попали 30-летний мужчина, его 26-летняя жена, а также двое детей - 3 и 6 лет.

При обследовании квартиры выяснилось, что газовое оборудование - водонагреватель и плита – находятся в исправном состоянии, тяга в дымоходе и вентиляционном канале присутствует. Техобслуживание газовых приборов проводилось в соответствии с регламентными сроками, в августе 2016 года. Проверка каналов дымоотведения осуществлялась управляющей компанией своевременно.

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