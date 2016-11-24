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В Екатеринбурге закрыли для автобусов улицу БлюхераСегодня в 09:35

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Из-за снежного наката.

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД ограничили движение по не чищенной от снега улице Блюхера на участке от Комсомольской до Астраханской. Там запрещено движение автобусов №05,10, а также междугороднего транспорта.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, помимо рыхлого снега на проезжей части, дорога серьезно сужена из-за снежных валов на обочинах. Это крайне небезопасно.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог" КоАП РФ. Выдано предписание на устранение выявленных недостатков.

Стоит добавить, что практика ограничения движения общественного транспорта на заснеженных улицах очень эффективна. Так, после закрытия улицы Окружной на Вторчермете коммунальщики мигом привели проезжую часть в порядок.

Ранее по теме:
Улицу Окружную в Екатеринбурге расчистили после "наезда" ГИБДД

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