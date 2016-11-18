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60% россиян утонули в соцсетяхСегодня в 11:16

Зависимость растет.

60% россиян активно пользуются аккаунтами в соцсетях, пишут "Известия" со ссылкой на данные "Левада-Центра". В 2015 году этот показатель был на 4% меньше, в 2011 - на 20%.

Самая популярная соцсеть - "ВКонтакте" (40%). "Одноклассников" предпочитают 34% пользователей. У Facebook их 9%, у "Моего мира" - 7%, у Twitter - 5%, у "Моего круга" и "Живого журнала" - по 3%.

"ВКонтакте" наиболее популярна среди молодежи, передает "Уралинформбюро", "Одноклассники" - среди женщин среднего возраста. Facebook и Twitter, как правило, используют люди с высоким уровнем образования и доходами.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ага Сегодня в 11:59

А мы сейчас где это всё читаем? Всё там же, в инете. Да, есть такая зависимость.

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