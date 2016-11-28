На те же грабли: женщины чаще мужчин хотят случайного сексаСегодня в 11:43
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Несмотря на негативный опыт.
Ученые из Норвегии выяснили, что женщины больше мужчин хотят секса на одну ночь. На вопросы исследователей ответили 263 человека в возрасте от 19 до 37 лет, пишет The Daily Mail.
По результатам опроса оказалось, что 30% представительниц прекрасного пола и свыше 50% мужчин не пожалели о согласии провести ночь с незнакомым человеком. При этом большинство женщин говорят о негативном опыте подобного времяпрепровождения, среди представителей сильного пола таких лишь 35%. Судя по всему, дамы сильнее партнеров боятся венерических заболеваний и испорченной репутации, к тому же велик риск беременности.
Тем не менее, 80% респонденток с радостью повторили бы одноразовый секс, среди мужчин на это решились бы вдвое меньше - 43%, передает "Уралинформбюро".
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Хватит врать! Надоели всякие дурные предположения дурных псевдоучёных. Эти 80% норвежек, видимо, с радостью бы повторили одноразовый секс с МХ, или вернее, мечтают об этом, тем более, что МХ делает вид, что он не против. Но это ж его типа имидж, он же должон к своей группе фанаток привлекать, вот и привлекает по приказу продюсера.ответить
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