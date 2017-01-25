В потребительской корзине.

Правительство РФ намерено пересмотреть состав потребительской корзины в части питания, пишут "Известия" со ссылкой на Минтруд. Это повлияет на расчет прожиточного минимума и продуктовой инфляции.

Предполагается, что новое типовое "меню" для трудоспособных россиян с 1 января 2018 года будет содержать меньше круп и мучного (96 килограммов на человека в год вместо нынешних 126), а также 90 килограммов картофеля вместо 100. Норма овощей вырастет со 114 до 140 килограммов, фруктов - до сотни килограммов вместо 60. Мяса в рационе должно быть 73 килограмма в год против 58, рыбопродуктов - 22 кило, а не 18,5. И наконец, гражданам пропишут 325 килограммов молочных продуктов в пересчете на молоко (прежний показатель – 290).

Для пенсионеров и детей нормативы ниже в среднем на 20-30%, передает "Уралинформбюро".

Таким образом, минимальный годовой набор продуктов может подорожать на 18%, до 69,8 тысячи рублей, а стоимость потребительской корзины в целом достигнет 139,6 тысячи рублей в год.

Кроме еды, потребительская корзина включает в себя непродовольственные товары и услуги (на них выделяют 50% от стоимости продуктовой составляющей). Обновляется она раз в пятилетку. За разработку соответствующего закона отвечает Минтруд. В нынешнем году впервые решено хотя бы немного приблизиться к рекомендациям Минздрава по здоровому питанию.