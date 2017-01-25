Россиянам урежут хлебный "паек"24 января в 13:12
- Текст
В потребительской корзине.
Правительство РФ намерено пересмотреть состав потребительской корзины в части питания, пишут "Известия" со ссылкой на Минтруд. Это повлияет на расчет прожиточного минимума и продуктовой инфляции.
Предполагается, что новое типовое "меню" для трудоспособных россиян с 1 января 2018 года будет содержать меньше круп и мучного (96 килограммов на человека в год вместо нынешних 126), а также 90 килограммов картофеля вместо 100. Норма овощей вырастет со 114 до 140 килограммов, фруктов - до сотни килограммов вместо 60. Мяса в рационе должно быть 73 килограмма в год против 58, рыбопродуктов - 22 кило, а не 18,5. И наконец, гражданам пропишут 325 килограммов молочных продуктов в пересчете на молоко (прежний показатель – 290).
Для пенсионеров и детей нормативы ниже в среднем на 20-30%, передает "Уралинформбюро".
Таким образом, минимальный годовой набор продуктов может подорожать на 18%, до 69,8 тысячи рублей, а стоимость потребительской корзины в целом достигнет 139,6 тысячи рублей в год.
Кроме еды, потребительская корзина включает в себя непродовольственные товары и услуги (на них выделяют 50% от стоимости продуктовой составляющей). Обновляется она раз в пятилетку. За разработку соответствующего закона отвечает Минтруд. В нынешнем году впервые решено хотя бы немного приблизиться к рекомендациям Минздрава по здоровому питанию.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
24 января в 21:08
В Екатеринбурге хвастливый внук привел к ветерану грабителей
За ноутбуком, планшетом и смартфоном.24 января в 20:51
"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
По числу номинаций.24 января в 20:44
Пермский тракт заполонят наряды ДПС
Чтобы обезопасить "дорогу смерти".24 января в 20:17
Двухлетняя дочь едва не заморозила жительницу Миасса
На балконе.24 января в 20:14
Челябинец сгорел в сторожевой будке
На автостоянке.24 января в 20:07
Екатеринбуржцев не тянет плодиться и размножаться
Кризис берет свое.24 января в 20:02
Югорчанка развела знакомых на 11 кредитных миллионов
Она - при деньгах, они - при долгах.24 января в 19:46
В Тюмени налогового инспектора ждет суд за взятку
От бизнесмена.24 января в 19:24
Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
По подозрению в получении взятки.24 января в 19:21
Свердловчане нахватали микрозаймов почти на 4 миллиарда
Обскакав большинство россиян.24 января в 19:08
На Южном Урале полицейский продавал боеприпасы "из-под полы"
За что отсидит 5 лет.24 января в 19:03
В Златоусте бухгалтера детсада подозревают в краже 2 миллионов
Из зарплатного фонда.24 января в 18:57
Россиянин Орлов наловил миллиард долларов
Спасибо санкциям.24 января в 18:46
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.24 января в 18:39
Челябинки подарили 4 миллиона кредитному аферисту
Без работы и прописки.
Главные новости
- 24 января в 20:51"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
- 24 января в 19:24Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
- 24 января в 18:46Царский университет минус ректор Косарев
- 24 января в 18:10Олимпийский чемпион из Екатеринбурга отказывается от флага России
- 24 января в 17:19Кремль дал сигнал по Куйвашеву
Аналитика
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.
Сысертский занавес
Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?