"Америка Хиллари" отмечена в пяти номинациях.

25 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе пройдет 37-я церемония вручения премии "Золотая малина". Списки претендентов были оглашены 23 января, передает "Уралинформбюро".

В этом году организаторы решили расширить формат и включили в число номинантов политические фильмы. Среди претендентов на золотую ягоду оказалась документальная лента "Америка Хиллари: секретная история Демократической партии". Она отмечена в номинациях "Худший фильм", "Худшая мужская роль" (Динеш Д'Соуза сыграл сам себя) и "Худшая женская роль" (Бекки Тернер сыграла Хиллари), а также "Худший режиссер" и "Худший сценарий" (обе - Динеш Д’Соуза и Брюс Шулей).

На звание худшей картины года номинированы и такие ленты, как "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Боги Египта" и "Образцовый самец 2".

Среди звезд Голливуда "малиной" могут одарить Джулию Робертс ("Несносные леди"), Роберта Де Ниро ("Дедушка лёгкого поведения"), Николаса Кейджа ("Сноуден"), Джонни Деппа ("Алиса в Зазеркалье"), Джейн Сеймур ("Пятьдесят оттенков чёрного"), Джареда Лето ("Отряд самоубийц").