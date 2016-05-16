В Салехарде ребенок получил ожог в детсадуСегодня в 12:06
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Усевшись на батарею.
В Салехарде 2-летний мальчик получил ожог 2 степени в частном детском саду на улице Республики. Как сообщила "Уралинформбюро" мать ребенка Евгения, воспитатели об инциденте ей ничего не рассказали, а травму у сына она заметила уже дома.
"Это произошло вчера, 23 января. Дома все говорил: "Больно". Раздели, а там такой ожог. Сразу же пошли в приемное отделение к хирургу. Воспитатель по телефону предположила, что сын с пуфика на батарею сел", - рассказала Евгения.
24 января женщина обратилась с заявлением в полицию.
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