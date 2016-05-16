Усевшись на батарею.

В Салехарде 2-летний мальчик получил ожог 2 степени в частном детском саду на улице Республики. Как сообщила "Уралинформбюро" мать ребенка Евгения, воспитатели об инциденте ей ничего не рассказали, а травму у сына она заметила уже дома.

"Это произошло вчера, 23 января. Дома все говорил: "Больно". Раздели, а там такой ожог. Сразу же пошли в приемное отделение к хирургу. Воспитатель по телефону предположила, что сын с пуфика на батарею сел", - рассказала Евгения.

24 января женщина обратилась с заявлением в полицию.