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В Салехарде ребенок получил ожог в детсадуСегодня в 12:06

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Усевшись на батарею.

В Салехарде 2-летний мальчик получил ожог 2 степени в частном детском саду на улице Республики. Как сообщила "Уралинформбюро" мать ребенка Евгения, воспитатели об инциденте ей ничего не рассказали, а травму у сына она заметила уже дома.

"Это произошло вчера, 23 января. Дома все говорил: "Больно". Раздели, а там такой ожог. Сразу же пошли в приемное отделение к хирургу. Воспитатель по телефону предположила, что сын с пуфика на батарею сел", - рассказала Евгения.

24 января женщина обратилась с заявлением в полицию.

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