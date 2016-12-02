Впереди долгая реабилитация.

Парализованный после пулевого ранения 8-летний Лева из Еманжелинска выписан из больницы. Несмотря на стабильно тяжелое состояние, мальчик будет проходить лечение дома.

За несколько дней до этого школьник начал дышать самостоятельно, и у него убрали трехеостому, передает "Уралинформбюро".

Теперь родные ищут клинику и средства для реабилитации Левы: врачи рекомендовали дальнейшее лечение за границей. "Это очень сложный и важный момент – выбрать правильную клинику за рубежом, где нам смогут помочь. Сейчас Леве необходима реабилитация, чтобы закрепить результат, которого мы добились в России", - пишут они в группе мальчика в соцсети "ВКонтакте".

Трагедия произошла 1 октября 2016 года. Лева играл со старым пистолетом, который дал ему дедушка. Тот оказался заряжен. Пуля срикошетила и попала ребенку в шейный отдел позвоночника. После операции школьник долгое время находился в коме.

Дедушка Левы покончил с собой на следующий день после случившегося.