Подстрелившего себя южноуральского школьника выписали домой24 января в 14:10
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Впереди долгая реабилитация.
Парализованный после пулевого ранения 8-летний Лева из Еманжелинска выписан из больницы. Несмотря на стабильно тяжелое состояние, мальчик будет проходить лечение дома.
За несколько дней до этого школьник начал дышать самостоятельно, и у него убрали трехеостому, передает "Уралинформбюро".
Теперь родные ищут клинику и средства для реабилитации Левы: врачи рекомендовали дальнейшее лечение за границей. "Это очень сложный и важный момент – выбрать правильную клинику за рубежом, где нам смогут помочь. Сейчас Леве необходима реабилитация, чтобы закрепить результат, которого мы добились в России", - пишут они в группе мальчика в соцсети "ВКонтакте".
Трагедия произошла 1 октября 2016 года. Лева играл со старым пистолетом, который дал ему дедушка. Тот оказался заряжен. Пуля срикошетила и попала ребенку в шейный отдел позвоночника. После операции школьник долгое время находился в коме.
Дедушка Левы покончил с собой на следующий день после случившегося.
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