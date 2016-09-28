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Уличные художники "окрылили" екатеринбургский ARTEK24 января в 14:17

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Философским рисунком.

Художники агентства "Street Art" оставили философское послание в холле екатеринбургского комплекса ARTEK на Степана Разина, 2. Они изобразили птиц, которых выпускают из клетки, с надписью "Лишь выпустив мечты из клетки сомнений, обретаешь свободу быть собой".

Послание получит продолжение, сообщили "Уралинформбюро" в компании "Атомстройкомплекс", которая возводила ARTEK. "Птицы свободы" продолжат свой полет за пределами дома – летящих ласточек изобразят на заборе вдоль Степана Разина.

"В "Артеке" живет креативная молодежь, для которой ощущение свободы необходимо как воздух. Как раз такой посыл несет рисунок. К тому же сама идея поместить объект искусства внутрь комплекса уместна и отражает его название. Ведь смысл, который мы заложили в название ARTEK - это искусство Екатеринбурга (ART - искусство, а EK – Екатеринбург)", - пояснила Дарья Воложанина, директор ООО "УК "Артек" (входит в новую управляющую компанию "OGNI Group", созданную "Атомстройкомплексом").

Стоит отметить, что агентство "Street Art", занимавшееся росписью стены в ARTEK, ежегодно проводит фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA и зарекомендовало себя как профессиональная команда в области бренд-дизайна.

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