Уличные художники "окрылили" екатеринбургский ARTEK24 января в 14:17
- Текст
Философским рисунком.
Художники агентства "Street Art" оставили философское послание в холле екатеринбургского комплекса ARTEK на Степана Разина, 2. Они изобразили птиц, которых выпускают из клетки, с надписью "Лишь выпустив мечты из клетки сомнений, обретаешь свободу быть собой".
Послание получит продолжение, сообщили "Уралинформбюро" в компании "Атомстройкомплекс", которая возводила ARTEK. "Птицы свободы" продолжат свой полет за пределами дома – летящих ласточек изобразят на заборе вдоль Степана Разина.
"В "Артеке" живет креативная молодежь, для которой ощущение свободы необходимо как воздух. Как раз такой посыл несет рисунок. К тому же сама идея поместить объект искусства внутрь комплекса уместна и отражает его название. Ведь смысл, который мы заложили в название ARTEK - это искусство Екатеринбурга (ART - искусство, а EK – Екатеринбург)", - пояснила Дарья Воложанина, директор ООО "УК "Артек" (входит в новую управляющую компанию "OGNI Group", созданную "Атомстройкомплексом").
Стоит отметить, что агентство "Street Art", занимавшееся росписью стены в ARTEK, ежегодно проводит фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA и зарекомендовало себя как профессиональная команда в области бренд-дизайна.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
24 января в 21:08
В Екатеринбурге хвастливый внук привел к ветерану грабителей
За ноутбуком, планшетом и смартфоном.24 января в 20:51
"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
По числу номинаций.24 января в 20:44
Пермский тракт заполонят наряды ДПС
Чтобы обезопасить "дорогу смерти".24 января в 20:17
Двухлетняя дочь едва не заморозила жительницу Миасса
На балконе.24 января в 20:14
Челябинец сгорел в сторожевой будке
На автостоянке.24 января в 20:07
Екатеринбуржцев не тянет плодиться и размножаться
Кризис берет свое.24 января в 20:02
Югорчанка развела знакомых на 11 кредитных миллионов
Она - при деньгах, они - при долгах.24 января в 19:46
В Тюмени налогового инспектора ждет суд за взятку
От бизнесмена.24 января в 19:24
Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
По подозрению в получении взятки.24 января в 19:21
Свердловчане нахватали микрозаймов почти на 4 миллиарда
Обскакав большинство россиян.24 января в 19:08
На Южном Урале полицейский продавал боеприпасы "из-под полы"
За что отсидит 5 лет.24 января в 19:03
В Златоусте бухгалтера детсада подозревают в краже 2 миллионов
Из зарплатного фонда.24 января в 18:57
Россиянин Орлов наловил миллиард долларов
Спасибо санкциям.24 января в 18:46
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.24 января в 18:39
Челябинки подарили 4 миллиона кредитному аферисту
Без работы и прописки.
-
28 сентября 2016 в 18:55
"Омолаживающие" апартаменты: екатеринбургский "Артек" подтянет демографию
Города.22 сентября 2016 в 12:23
Екатеринбургский "Артек" ввели в эксплуатацию
Это второй в городе комплекс бизнес-апартаментов.10 августа 2016 в 11:08
Застройщик "притормозил" екатеринбургскую Opera Tower
Вперед пойдут другие проекты.27 апреля 2016 в 17:52
Апартаменты в Екатеринбурге вырастут в цене
Горожанам советуют поспешить с покупкой.09 января в 16:48
Mostr из столицы Урала попал на карту мирового стрит-арта
Google.23 декабря 2016 в 13:16
Екатеринбургская телебашня "обрастет" жильем и офисами
Если инвесторы и власти договорятся.01 декабря 2016 в 18:01
Екатеринбургские бизнесмены переселяются на периферию
Новый тренд налицо.09 ноября 2016 в 13:24
Екатеринбуржцы бросят ястребу перчатку
Не помешает и цепь.22 сентября 2016 в 13:57
Екатеринбург озарит "лучистый" павильон
На Красноармейской.07 сентября 2016 в 08:19
Ночью в Екатеринбурге полыхала двухэтажка на Степана Разина
Огонь охватил 300 "квадратов".
Главные новости
- 24 января в 20:51"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
- 24 января в 19:24Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
- 24 января в 18:46Царский университет минус ректор Косарев
- 24 января в 18:10Олимпийский чемпион из Екатеринбурга отказывается от флага России
- 24 января в 17:19Кремль дал сигнал по Куйвашеву
Аналитика
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.
Сысертский занавес
Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?