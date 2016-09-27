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Голливудские блокбастеры прогонят из России рублем24 января в 14:47

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Выставив многомиллионные счета.

Российский Минкульт планирует поднять стоимость прокатного удостоверения для голливудских фильмов в 1,4 тысячи раз – с 3,5 тысячи рублей до 5 миллионов рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на управляющего директора Фонда кино Антона Малышева.

Ожидается, что глава Минкульта Владимир Мединский озвучит инициативу на правительственном совете по кинематографии. Это очередной способ продвинуть отечественные фильмы в прокате и закрыть доступ на киноэкраны заграничному ширпотребу.

По мнению директора екатеринбургского кинотеатра "Салют" Сергея Федякова, задумка к заветной цели не приведет. "Понятно, что это еще один инструмент, чтобы российское кино стояло в прокате, а иностранное не стояло. Но, как правило, искусственное ограничение конкуренции порождает некачественный продукт. Все барьеры, которые созданы искусственно, плохо влияют на процесс. Надо просто лучше снимать кино", - поделился он с "Уралинформбюро".

По его словам, на цене билета удорожание прокатного удостоверения не отразится: "На цену билета сегодня не влияют издержки, которые мы несем. На нее влияет только спрос. Если бы у нас стояли очереди в кинотеатрах, мы бы подняли цену. Сегодня такого нет, поэтому цена билетов у нас в России очень низкая".

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