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Надзирателей на ЕГЭ в Свердловской области станет в 4,5 раза больше24 января в 15:19

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Из числа студентов.

До 1 февраля 2017 года свердловские одиннадцатиклассники должны определиться с выбором предмета для ЕГЭ. Областной минобраз советует подать заявление на большее количество дисциплин, чем нужно - можно будет пропустить экзамены, которые не потребуются для поступления.

"Выпускники имеют право подать документы на пять специальностей. И может возникнуть потребность в новом предмете – для специальности, которую выпускник выбрал позже. Поэтому лучше сейчас подать заявление на большое число предметов. А если потом вы не придете на экзамен, ничего страшного", – разъяснил Юрий Биктуганов, министр общего и профессионального образования Свердловской области.

Стоит напомнить, что выпускникам школы предстоит сдать три государственных экзамена: по математике, русскому языку и предмету по выбору. В тройке лидеров обществознание, физика и информатика, передает "Уралинформбюро".

Сдача ЕГЭ традиционно пройдет в два этапа. Первый, досрочный, – с конца марта до начала апреля. Основной этап – с конца мая до середины июня. На территории области действуют 167 пунктов сдачи единого государственного экзамена. В этом году планируется увеличить число студентов, выступающих в качестве общественных наблюдателей, – с 55 до 250. Этот опыт для студентов может стать практикой и основой для научных работ.

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