Меньше всех спят японцы.

Россияне проводят во сне больше трети суток - 9 часов 20 минут. Согласно исследованию австралийских и американских ученых, жители РФ отправляются на боковую в 22.43 и пробуждаются в 7.54, пишет "Лента.ру".

Меньше всего спят в Японии - 7 часов и 16 минут. А вот звания сонь достойны аргентинцы: они проводят в кроватях 10 часов 16 минут. Жители США пребывают в объятиях Морфея 8 часов 31 минуту. Европейцы совсем чуть-чуть уступают Южной Корее — 8 часов 55 минут и 8 часов 57 минут сна в сутки соответственно, передает "Уралинформбюро".

Исследование проводилось в 645 городах с 2006 по 2012 год. Оказалось, что за это время средняя продолжительность сна заметнее всего сократилась в Старом Свете и выросла в Восточной Азии.

Основой для анализа была активность обмена данными в Сети. Ученые отмечают, что в разных регионах мира рассматривали неодинаковое количество городов, что могло сказаться на точности оценки.