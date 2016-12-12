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Полиция разбирается с интимной фотосессией тагильских школьников24 января в 13:37

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В Сети.

В Нижнем Тагиле полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку по факту публикации интимных фото школьников в одной из соцсетей.

"Полицейские зарегистрировали информацию, которая появилась в одном из местных СМИ. Сейчас проверяется, насколько она соответствует действительности. По итогам будет принято процессуальное решение", - сказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службе свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

В паблике, о котором идет речь, более 1200 человек. Школьники делятся откровенными снимками, сопровождая их интимными подробностями. Кроме того, в группе изобилуют мат и оскорбления.

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