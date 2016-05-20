Не платившая алименты екатеринбурженка отправлена за решетку24 января в 13:57
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За буйство в суде.
За решетку на 14 дней отправлена екатеринбурженка, не платившая алименты своей 4-летней дочери. Долг превысил 35 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. Однако причиной ареста стало ее поведение в зале суда, куда пришел протокол на неплательщицу.
На заседании женщина вела себя агрессивно: скандалила, игнорировала замечания, не подчинялась требованиям приставов. А в финале решила просто покинуть зал суда, пытаясь напасть на судебного исполнителя.
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