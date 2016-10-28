Повременной транспортный тариф в Екатеринбурге введут с 13 июня24 января в 15:22
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Начнут с метро.
Новый повременной тариф начнут "обкатывать" в метро Екатеринбурга с 13 июня 2017 года. Предварительно рассматриваются 3 варианта: за 28 рублей можно будет ездить 45, 60 или 90 минут. "Не исключено, что тариф может быть выше", - отметил вице-мэр уральской столицы Евгений Липович.
Оптимальный маршрут по новой транспортной схеме горожанам поможет рассчитать "Яндекс" или "2ГИС". "Сейчас ведутся поиски партнера", - рассказал Липович "Уралинформбюро".
Дело в том, что новая транспортная реальность екатеринбуржцев предполагает большое количество пересадок. Маршруты станут короче, а их число сильно сократится. Вместе с тем количество единиц транспорта, за исключением маршруток, обещают особо не резать. Таким образом, по задумке мэрии, горожане будут ждать транспорт не более 5-7 минут. По словам Евгения Липовича, на остановках появятся специальные табло с информацией о том, когда подъедет тот или иной автобус, трамвай, троллейбус.
В новой транспортной реальности Екатеринбург начнет жить с 1 июля 2017 года.
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