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ГАЛОвокружительную красоту морозного дня поймали в объектив24 января в 16:52

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И выложили в Сеть.

Днем 24 января 2017 года в небе на Екатеринбургом появилось гало. Радужные круги украсили пасмурное небо. Фотокорреспонденту "Уралинформбюро" удалось поймать их в объектив.

Чаще всего гало возникает в морозную малооблачную погоду. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами в верхних слоях тропосферы свет разлагается в спектр, что создает эффект радуги.

Это гало поймано в объектив за облаками - на подлете к Москве.

Фото: Антон Соколов, "ВКонтакте"

На сочинской Красной Поляне оно приняло облик световой вспышки. "Это концентрация позитива людей от всего происходящего! Погода-блеск!" - комментирует автор снимка.

Фото: Anna Sister, "ВКонтакте"

Такой увидели зимнюю радугу жители Надыма.

Фото: "Я Надым"|"ВКонтакте"

Гало в рамке подъемных кранов удалось поймать в Черногорске.

Фото: Денис Ридель, "ВКонтакте"

Предзакатное сияние сфотографировали в долине Аккола на Алтае.

Фото: "Это Сибирь! | Алтай, Байкал. Путешествия"|"ВКонтакте".

В Приморском крае это природное явление "поймали" второй раз за зиму.

Жители Вологодской области готовы за такой красотой идти даже на Белое озеро.

Двойное гало появилось в Фэрбанксе (Аляска, США).

Фото: "ВКонтакте"

В небе на Канадой фотографу Тимми Джо Элзинге удалось запечатлеть световые столбы - одну из разновидностей гало. В таких случаях источниками света выступают фонари или другие излучающие свет предметы.

Фото: Timmy Joe Elzinga

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