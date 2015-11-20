ГАЛОвокружительную красоту морозного дня поймали в объектив24 января в 16:52
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И выложили в Сеть.
Днем 24 января 2017 года в небе на Екатеринбургом появилось гало. Радужные круги украсили пасмурное небо. Фотокорреспонденту "Уралинформбюро" удалось поймать их в объектив.
Чаще всего гало возникает в морозную малооблачную погоду. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами в верхних слоях тропосферы свет разлагается в спектр, что создает эффект радуги.
Это гало поймано в объектив за облаками - на подлете к Москве.
Фото: Антон Соколов, "ВКонтакте"
На сочинской Красной Поляне оно приняло облик световой вспышки. "Это концентрация позитива людей от всего происходящего! Погода-блеск!" - комментирует автор снимка.
Фото: Anna Sister, "ВКонтакте"
Такой увидели зимнюю радугу жители Надыма.
Фото: "Я Надым"|"ВКонтакте"
Гало в рамке подъемных кранов удалось поймать в Черногорске.
Фото: Денис Ридель, "ВКонтакте"
Предзакатное сияние сфотографировали в долине Аккола на Алтае.
Фото: "Это Сибирь! | Алтай, Байкал. Путешествия"|"ВКонтакте".
В Приморском крае это природное явление "поймали" второй раз за зиму.
Жители Вологодской области готовы за такой красотой идти даже на Белое озеро.
Двойное гало появилось в Фэрбанксе (Аляска, США).
Фото: "ВКонтакте"
В небе на Канадой фотографу Тимми Джо Элзинге удалось запечатлеть световые столбы - одну из разновидностей гало. В таких случаях источниками света выступают фонари или другие излучающие свет предметы.
Фото: Timmy Joe Elzinga
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