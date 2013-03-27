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Екатеринбургским транспортом начнет рулить новый центр 24 января в 16:17

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С 1 июля.

С 1 июля 2017 года пассажиропотоком в Екатеринбурге будет рулить Центр управления пассажирским транспортом, сообщил "Уралинформбюро" вице-мэр уральской столицы Евгений Липович.

Новую структуру сформируют к 1 июля 2017 года на базе существующего Центра организации дорожного движения, сократив часть штата. Несмотря на новые правила, работать организация будет на старом оборудовании. На случай возникновения форс-мажоров на маршрутах в Центре приберегут 20 резервных машин. По словам Липовича, их задействуют при поломках или авариях.

В мае и июне 2017 года мэрия Екатеринбурга планирует начать внедрение выделенных полос для общественного транспорта, что позволит автобусам и троллейбусам не стоять в пробках.

Стоит отметить, что, несмотря на народный гнев, обсуждать транспортную схему на публичных слушаниях не планируется. "У людей сейчас и так есть возможность оставить свои предложения", - заключил Евгений Липович.

Новую схему представили екатеринбуржцам в начале января 2017 года. Она вызвала шквал недовольства, в первую очередь, из-за сокращения 113 городских маршрутов. Вместо них появится лишь 62. Кроме того, жителям уральской столицы придется смириться с пересадками и повременным тарифом.

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