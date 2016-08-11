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В Югре врачи борются за жизнь 4 пострадавших в ДТП 24 января в 16:35

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Один в крайне тяжелом состоянии.

Четверо пострадавших в автокатастрофе на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск остаются в реанимации Окружной клинической больницы. У пациентов сложные многочисленные травы, трое в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ОКБ.

Авария случилась 22 января 2017 года на 864 километре трассы. В снегопад столкнулись Toyota Rav4 и Mitsubishi Lancer. Внедорожник под управлением 50-летнего водителя вынесло на встречную полосу. Четыре человека из Mitsubishi погибли на месте, один пассажир Toyota скончался в больнице.

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