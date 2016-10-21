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В Тюмени дом рассыпается в прямом эфире24 января в 17:53

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Спасите кто может!

Тюменцы, проживающие в доме-развалюхе по улице Муллы-Нур Вахитова, 15а, решили вести онлайн-трансляцию в Интернете, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

На видео в соцсетях и на YouTube жители выкладывают жуткие кадры: огромные трещины тянутся через все стены, в полу образовались дыры, а подвал затоплен фекалиями.

(Видео: Муллы-Нур Вахитова 15а, YouTube)

(Видео: Муллы-Нур Вахитова 15а, YouTube)

Горожане обращались за помощью к местным чиновникам, а также к сотрудникам управляющей компании - "УютСервисБыт", но судьба дома до сих пор неизвестна.

Тюменцы будут искать правду в прокуратуре и Роспотребнадзоре, настаивая на проведении экспертизы дома, передает "Уралинформбюро".

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