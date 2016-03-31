Кризис берет свое.

Медики прочат Екатеринбургу снижение рождаемости в 2017 году.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава, в 2015 году в уральской столице появились на свет 23 168 детей, год спустя – около 22 700 (точную цифру подсчитают в ближайшие недели). Ожидается продолжение спада.

Но есть и позитивная тенденция - уменьшение числа отказников. За прошлый год матери оставили в екатеринбургских роддомах всего 55 малышей. Для сравнения, в 2009-м было 192 брошенных младенцев.