×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россия пережила 70 миллионов "критических" кибератак24 января в 18:17

  • Текст

За год.

Объекты критической информационной инфраструктуры России подверглись кибератакам около 70 миллионов раз за год. Большинство из них были из-за рубежа. Об этом заявил представитель центра безопасности связи ФСБ Николай Мурашов при обсуждении законопроекта о безопасности критической информационной инфраструктуры.

По его словам, по развитию средств защиты информации Россия обладает достаточным потенциалом. Достаточно активно он используется, к примеру, в "Газпроме" и РЖД, передает "Уралинформбюро". "Вместе с тем, есть предприятия, где, с нашей точки зрения, внимания этому уделяется недостаточно", - отметил Мурашов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Царский университет минус ректор Косарев

Царский университет минус ректор Косарев

Политика и образование должны быть разделены.

Сысертский занавес

Сысертский занавес

Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.

Вынь да под нож

Вынь да под нож

Вы думали о смене пола?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus