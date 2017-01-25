За год.

Объекты критической информационной инфраструктуры России подверглись кибератакам около 70 миллионов раз за год. Большинство из них были из-за рубежа. Об этом заявил представитель центра безопасности связи ФСБ Николай Мурашов при обсуждении законопроекта о безопасности критической информационной инфраструктуры.

По его словам, по развитию средств защиты информации Россия обладает достаточным потенциалом. Достаточно активно он используется, к примеру, в "Газпроме" и РЖД, передает "Уралинформбюро". "Вместе с тем, есть предприятия, где, с нашей точки зрения, внимания этому уделяется недостаточно", - отметил Мурашов.