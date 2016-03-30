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К российским малышам прилетит Карлсон24 января в 18:32

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С новыми приключениями.

Киностудия "Союзмультфильм" планирует снять продолжение анимационной дилогии "Малыш и Карлсон". Сейчас ведутся переговоры с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен, пишет РИА Новости.

"Они начались еще в 2013 году. Инициатива совместная, поскольку всеми любимый у нас персонаж получил должную оценку со стороны наследников знаменитой сказочницы, и они предложили развить историю о Малыше, а студия пошла навстречу", - цитирует пресс-служба продюсера студии Николая Маковского.

Отмечается, что процесс тормозится из-за юридических тонкостей, передает "Уралинформбюро". Кроме того, предстоит определиться с форматом совместного проекта - "Союзмультфильм" предлагает постановку сериала.

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