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"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"24 января в 20:51

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По числу номинаций.

Названы претенденты на "Оскар" в 2017 году. По числу номинаций лидирует музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд". Она представлена в 13 категориях, причем дважды - за лучшую песню.

В числе прочего "Ла-Ла Ленд" может получить награду как "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль".

Следует отметить, что в начале января мелодрама Дэмьена Шазелла была удостоена "Золотого глобуса" во всех семи номинациях, где заявлялась.

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе.

Лучший актер
Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")
Дензел Вашингтон ("Ограды")
Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд")
Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик")
Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести")

Лучшая актриса
Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")
Изабель Юппер ("Она")
Рут Негга ("Лавинг")
Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд")
Эми Адамс ("Прибытие")
Натали Портман ("Джеки")

Лучший фильм
"Ла-Ла Ленд"
"Лунный свет"
"Прибытие"
"Ограды"
"Любой ценой"
"По соображениям совести"
"Скрытые фигуры"
"Лев"
"Манчестер у моря"

Лучший анимационный фильм
"Зверополис"
"Кубо. Легенда о самурае"
"Моана"
"Жизнь кабачка"
"Зверопой"
"Красная черепаха"

Лучшая актриса второго плана
Николь Кидман ("Лев")
Виола Дэвис ("Ограды")
Наоми Гаррис ("Лунный свет")
Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры")
Мишель Уильямс ("Манчестер у моря")

Лучший актер второго плана
Джефф Бриджес ("Любой ценой")
Махершала Али ("Лунный свет")
Дев Пател ("Лев")
Лукас Хеджес ("Манчестер у моря")
Майкл Шэннон ("Под покровом ночи")

Лучший режиссер
Дени Вильнев ("Прибытие")
Мел Гибсон ("По соображениям совести")
Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд")
Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря")
Барри Дженкинс ("Лунный свет")

Лучшие визуальные эффекты
"Глубоководный горизонт"
"Доктор Стрэндж"
"Книга джунглей"
"Кубо. Легенда о самурае"
"Изгой-один: Звездные войны. Истории"

Лучший костюм
"Фантастические твари и где они обитают"
"Джеки"
"Флоренс Фостер Дженкинс"
"Ла-Ла Ленд"

Лучший грим и прически
"Вторая жизнь Уве"
"Отряд самоубийц"
"Звездный путь: Бесконечность"

Лучшая музыка
"Джеки"
"Ла-Ла Ленд"
"Лев"
"Лунный свет"
"Пассажиры"

Лучший иностранный фильм
"Тони Эрдманн", Германия
"Вторая жизнь Уве", Швеция
"Моя земля", Дания
"Коммивояжер", Иран
"Танна", Австралия

Лучший документальный фильм
"Море в огне"
"Я не твой негр"
"Анимированная жизнь"
"О Джей: Сделано в Америке"
13th

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