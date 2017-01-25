"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"24 января в 20:51
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По числу номинаций.
Названы претенденты на "Оскар" в 2017 году. По числу номинаций лидирует музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд". Она представлена в 13 категориях, причем дважды - за лучшую песню.
В числе прочего "Ла-Ла Ленд" может получить награду как "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль".
Следует отметить, что в начале января мелодрама Дэмьена Шазелла была удостоена "Золотого глобуса" во всех семи номинациях, где заявлялась.
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе.
Лучший актер
Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")
Дензел Вашингтон ("Ограды")
Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд")
Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик")
Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести")
Лучшая актриса
Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")
Изабель Юппер ("Она")
Рут Негга ("Лавинг")
Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд")
Эми Адамс ("Прибытие")
Натали Портман ("Джеки")
Лучший фильм
"Ла-Ла Ленд"
"Лунный свет"
"Прибытие"
"Ограды"
"Любой ценой"
"По соображениям совести"
"Скрытые фигуры"
"Лев"
"Манчестер у моря"
Лучший анимационный фильм
"Зверополис"
"Кубо. Легенда о самурае"
"Моана"
"Жизнь кабачка"
"Зверопой"
"Красная черепаха"
Лучшая актриса второго плана
Николь Кидман ("Лев")
Виола Дэвис ("Ограды")
Наоми Гаррис ("Лунный свет")
Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры")
Мишель Уильямс ("Манчестер у моря")
Лучший актер второго плана
Джефф Бриджес ("Любой ценой")
Махершала Али ("Лунный свет")
Дев Пател ("Лев")
Лукас Хеджес ("Манчестер у моря")
Майкл Шэннон ("Под покровом ночи")
Лучший режиссер
Дени Вильнев ("Прибытие")
Мел Гибсон ("По соображениям совести")
Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд")
Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря")
Барри Дженкинс ("Лунный свет")
Лучшие визуальные эффекты
"Глубоководный горизонт"
"Доктор Стрэндж"
"Книга джунглей"
"Кубо. Легенда о самурае"
"Изгой-один: Звездные войны. Истории"
Лучший костюм
"Фантастические твари и где они обитают"
"Джеки"
"Флоренс Фостер Дженкинс"
"Ла-Ла Ленд"
Лучший грим и прически
"Вторая жизнь Уве"
"Отряд самоубийц"
"Звездный путь: Бесконечность"
Лучшая музыка
"Джеки"
"Ла-Ла Ленд"
"Лев"
"Лунный свет"
"Пассажиры"
Лучший иностранный фильм
"Тони Эрдманн", Германия
"Вторая жизнь Уве", Швеция
"Моя земля", Дания
"Коммивояжер", Иран
"Танна", Австралия
Лучший документальный фильм
"Море в огне"
"Я не твой негр"
"Анимированная жизнь"
"О Джей: Сделано в Америке"
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