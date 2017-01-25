По числу номинаций.

Названы претенденты на "Оскар" в 2017 году. По числу номинаций лидирует музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд". Она представлена в 13 категориях, причем дважды - за лучшую песню.

В числе прочего "Ла-Ла Ленд" может получить награду как "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль".

Следует отметить, что в начале января мелодрама Дэмьена Шазелла была удостоена "Золотого глобуса" во всех семи номинациях, где заявлялась.

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе.

Лучший актер

Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

Дензел Вашингтон ("Ограды")

Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд")

Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик")

Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести")

Лучшая актриса

Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")

Изабель Юппер ("Она")

Рут Негга ("Лавинг")

Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

Эми Адамс ("Прибытие")

Натали Портман ("Джеки")

Лучший фильм

"Ла-Ла Ленд"

"Лунный свет"

"Прибытие"

"Ограды"

"Любой ценой"

"По соображениям совести"

"Скрытые фигуры"

"Лев"

"Манчестер у моря"

Лучший анимационный фильм

"Зверополис"

"Кубо. Легенда о самурае"

"Моана"

"Жизнь кабачка"

"Зверопой"

"Красная черепаха"

Лучшая актриса второго плана

Николь Кидман ("Лев")

Виола Дэвис ("Ограды")

Наоми Гаррис ("Лунный свет")

Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры")

Мишель Уильямс ("Манчестер у моря")

Лучший актер второго плана

Джефф Бриджес ("Любой ценой")

Махершала Али ("Лунный свет")

Дев Пател ("Лев")

Лукас Хеджес ("Манчестер у моря")

Майкл Шэннон ("Под покровом ночи")

Лучший режиссер

Дени Вильнев ("Прибытие")

Мел Гибсон ("По соображениям совести")

Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд")

Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря")

Барри Дженкинс ("Лунный свет")

Лучшие визуальные эффекты

"Глубоководный горизонт"

"Доктор Стрэндж"

"Книга джунглей"

"Кубо. Легенда о самурае"

"Изгой-один: Звездные войны. Истории"

Лучший костюм

"Фантастические твари и где они обитают"

"Джеки"

"Флоренс Фостер Дженкинс"

"Ла-Ла Ленд"

Лучший грим и прически

"Вторая жизнь Уве"

"Отряд самоубийц"

"Звездный путь: Бесконечность"

Лучшая музыка

"Джеки"

"Ла-Ла Ленд"

"Лев"

"Лунный свет"

"Пассажиры"

Лучший иностранный фильм

"Тони Эрдманн", Германия

"Вторая жизнь Уве", Швеция

"Моя земля", Дания

"Коммивояжер", Иран

"Танна", Австралия

Лучший документальный фильм

"Море в огне"

"Я не твой негр"

"Анимированная жизнь"

"О Джей: Сделано в Америке"

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