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В Европе россиян поджидает сальмонеллезСегодня в 08:53

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Предупредили санврачи.

Роспотребнадзор советует воздержаться туристам от визитов в Европу. Там зафиксирована вспышка сальмонеллеза, среди пострадавших 450 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Ситуация с заболеваемостью обострилась в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Великобритании.

"По данным эпидемиологического расследования, случаи заболеваний связаны с употреблением инфицированных куриных яиц, произведенных на территории Польши", - уточнили в Роспотребнадзоре. Из торговых сетей изъято более 2,7 миллиона яиц, приостановлены поставки продукции с нескольких польских птицефабрик.

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