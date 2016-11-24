На Землю их "доставил" астероид.

Ученый из Колумбийского университета Калеб Шарф предположил, что жизнь на Земле могла зародиться в результате инопланетных "миграций". По его мнению, живые организмы могли быть занесены с Марса в результате столкновения с астероидом.

"Мы можем найти кусочки Марса здесь, на Земле. Если эти фрагменты смогли донести до нашей планеты живые организмы, вполне возможно, что мы все – марсиане", - цитируют ученого федеральные СМИ.

Стоит отметить, что мировое научное сообщество давно не отрицает возможности существования жизни за пределами Земли. Вопрос в том, как скоро ее удастся обнаружить, передает "Уралинформбюро".