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Ученые нашли предков человека на МарсеСегодня в 09:11

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На Землю их "доставил" астероид.

Ученый из Колумбийского университета Калеб Шарф предположил, что жизнь на Земле могла зародиться в результате инопланетных "миграций". По его мнению, живые организмы могли быть занесены с Марса в результате столкновения с астероидом.

"Мы можем найти кусочки Марса здесь, на Земле. Если эти фрагменты смогли донести до нашей планеты живые организмы, вполне возможно, что мы все – марсиане", - цитируют ученого федеральные СМИ.

Стоит отметить, что мировое научное сообщество давно не отрицает возможности существования жизни за пределами Земли. Вопрос в том, как скоро ее удастся обнаружить, передает "Уралинформбюро".

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