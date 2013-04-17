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Курганцы встанут на защиту Евгении ЧудновецСегодня в 09:52

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Возле торгового центра.

В Кургане возле ТРЦ "Пушкинский" 3 февраля 2017 года пройдет митинг в поддержку воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной за репост видео в соцсети. В горадминистрацию направлено соответствующее уведомление, согласно которому в акции планируется участие 15 человек.

Тем временем в Интернете продолжается сбор подписей под петицией за оправдание и освобождение воспитательницы из колонии. Подписи под прошением поставили уже свыше 89 000 человек. После того, как будет собрано 150 тысяч автографов, обращение передадут российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, передает "Уралинформбюро".

Е.Чудновец приговорили к 5 месяцам колонии за репост в соцсети видеозаписи издевательств над ребенком в детском лагере Катайска. Мать 3-летнего ребенка обвинили в "распространении порнографических материалов". Е.Чудновец утверждает, что сделала репост, чтобы привлечь внимание к проблеме.

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