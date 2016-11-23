Негусто.

В ближайшие три года пенсии россиян вырастут более чем на 1000 рублей, передает "Уралинформбюро". Ветераны ВОВ будут получать больше на 1500-2000. Такой предварительный прогноз озвучил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

По его словам, бюджет ПФР на ближайшие годы сбалансирован. "Нет никакого дефицита, поэтому в этом году мы также ожидаем, что все свои задачи выполним своевременно и без сбоев", - цитируют Дроздова федеральные СМИ.