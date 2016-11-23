×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


За три года пенсии в России вырастут на 1000 рублейСегодня в 11:07

Негусто.

В ближайшие три года пенсии россиян вырастут более чем на 1000 рублей, передает "Уралинформбюро". Ветераны ВОВ будут получать больше на 1500-2000. Такой предварительный прогноз озвучил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

По его словам, бюджет ПФР на ближайшие годы сбалансирован. "Нет никакого дефицита, поэтому в этом году мы также ожидаем, что все свои задачи выполним своевременно и без сбоев", - цитируют Дроздова федеральные СМИ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
мнение читателя Сегодня в 11:30

Чтоб они себе так добавляли

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Манифест Куйвашева

Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Царский университет минус ректор Косарев

Царский университет минус ректор Косарев

Политика и образование должны быть разделены.

Сысертский занавес

Сысертский занавес

Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus